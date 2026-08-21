Visite guidée des ateliers de l’association Vapeur 45, Maison de quartier Pasteur, Villeneuve-d’Ascq
samedi 19 septembre 2026 · Maison de quartier Pasteur · Villeneuve-d'Ascq
Informations pratiques
Visite guidée des ateliers de l’association Vapeur 45 Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00 Maison de quartier Pasteur Nord
Gratuit – Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Samedi 19 septembre, venez rencontrer les membres de l’association Vapeur 45 et partagez leur passion pour le modélisme à vapeur vive !
L’association VAPEUR 45 vous fait découvrir son atelier où les adhérents fabriquent leurs propres machines à vapeur, reflets de la vie scientifique, technologique et industrielle de la région Hauts-de-France.
Horaires
Samedi 19 septembre à 10h et 11h.
Sur inscription
https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026
Maison de quartier Pasteur 107 rue de Babylone 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026 »}] [{« link »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2024 »}, {« link »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026 »}]
Samedi 19 septembre, venez rencontrer les membres de l’association Vapeur 45 et partagez leur passion pour le modélisme à vapeur vive!
Vapeur 45
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