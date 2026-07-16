Visite guidée des ateliers d’impression sur soie de la Maison Brochier Soieries, L’Atelier de soierie, Lyon

Informations pratiques

Visite guidée des ateliers d’impression sur soie de la Maison Brochier Soieries Samedi 19 septembre, 10h00, 11h30 L’Atelier de soierie Métropole de Lyon

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

L’atelier d’impression Brochier Soieries vous invite à découvrir ses savoir-faire traditionnels : impression au cadre à la lyonnaise, panne de velours de soie peinte à la main et impression à la planche. Cet atelier d’impression sur soie est le dernier atelier en France en activité à perpétuer manuellement ce procédé traditionnel inventé à Lyon en 1920 et longtemps employé par les manufactures lyonnaises pour la réalisation d’impressions sur étoffe. Forts de 3 000 cadres, dont certains datent de 1950, ils réalisent des graphismes varies et combinons tradition et modernité.

L’Atelier de soierie 33 rue romarin 69001 Lyon Lyon 69001 Terreaux Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 0478295973 https://www.brochiersoieries.com/atelier/ https://www.instagram.com/atelierdesoierie/;https://www.facebook.com/atelierdesoieriebrochier [{« type »: « link », « value »: « https://visites.brochiersoieries.com/produit/visite-de-latelier-dimpression-brochier-soieries-journees-du-patrimoine-2026/ »}] L’atelier d’impression Brochier Soieries vous invite à découvrir ses savoir-faire traditionnels : impression au cadre à la lyonnaise, panne de velours de soie peinte à la main et impression à la planche. Notre atelier d’impression sur soie est le dernier atelier en France en activité à perpétuer manuellement ce procédé traditionnel inventé à Lyon en 1920.

L’atelier d’impression Brochier Soieries vous invite à découvrir ses savoir-faire traditionnels : impression au cadre à la lyonnaise, panne de velours de soie peinte à la main et impression à la Cet…

©Stanislas Brochier