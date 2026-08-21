Visite guidée des caves Bertine de Moulins, Imprimerie Réunies, Moulins
samedi 19 septembre 2026 · Imprimerie Réunies · Moulins
Informations pratiques
Visite guidée des caves Bertine de Moulins 19 et 20 septembre Imprimerie Réunies Allier
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Remontez le temps en descendant dans les caves Bertine datées du XIIIᵉ siècle, où vous découvrirez un magnifique espace et un étonnant décor, un lieu qui garde encore beaucoup de mystères. Laissez-vous guider dans les couloirs du temps par un guideconférencier du Pays d’art et d’histoire !
Visites guidées toutes les 30 minutes.
Imprimerie Réunies 1 rue Voltaire, 03000 Moulins Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Remontez le temps en descendant dans les caves Bertine datées du XIIIᵉ siècle, où vous découvrirez un magnifique espace et un étonnant décor, un lieu qui garde encore beaucoup de mystères. guider les…
© Moulins Communauté
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