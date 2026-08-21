Visite guidée des caves d’affinage JuraFlore Fort des Rousses, Le Fort des Rousses, Les Rousses

Informations pratiques

Visite guidée des caves d’affinage JuraFlore Fort des Rousses 19 et 20 septembre Le Fort des Rousses Jura

Adulte : 5.90€/Enfant -16 ans : Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Découvrez au cœur d’un fort militaire remarquablement aménagé les caves d’affinage des comtés JuraFlore et l’histoire des plus grands fromages de Franche-Comté.

Vous pénétrerez dans l’impressionnante cave Charles Arnaud avec son fantastique demi-cintre en pierres de 214 mètres de longueur et comprendrez comment les incroyables saveurs des comtés JuraFlore se délivrent grâce au savoir-faire des maîtres affineurs.

Le Fort des Rousses 39220 Les Rousses Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté 03 84 60 02 24 https://www.fort-des-rousses.com [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.fort-des-rousses.com/FR/ »}] https://reservation.fort-des-rousses.com/FR/

Découvrez au cœur d’un fort militaire remarquablement aménagé les caves d’affinage des comtés JuraFlore et l’histoire des plus grands fromages de Franche-Comté.

©Fromageries ARNAUD – UPDRONE