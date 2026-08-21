Visite guidée des caves d’affinage JuraFlore Fort des Rousses, Le Fort des Rousses, Les Rousses
samedi 19 septembre 2026 · Le Fort des Rousses · Les Rousses
Informations pratiques
Visite guidée des caves d’affinage JuraFlore Fort des Rousses 19 et 20 septembre Le Fort des Rousses Jura
Adulte : 5.90€/Enfant -16 ans : Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Découvrez au cœur d’un fort militaire remarquablement aménagé les caves d’affinage des comtés JuraFlore et l’histoire des plus grands fromages de Franche-Comté.
Vous pénétrerez dans l’impressionnante cave Charles Arnaud avec son fantastique demi-cintre en pierres de 214 mètres de longueur et comprendrez comment les incroyables saveurs des comtés JuraFlore se délivrent grâce au savoir-faire des maîtres affineurs.
Le Fort des Rousses 39220 Les Rousses Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté 03 84 60 02 24 https://www.fort-des-rousses.com [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.fort-des-rousses.com/FR/ »}] https://reservation.fort-des-rousses.com/FR/
Découvrez au cœur d’un fort militaire remarquablement aménagé les caves d’affinage des comtés JuraFlore et l’histoire des plus grands fromages de Franche-Comté.
©Fromageries ARNAUD – UPDRONE
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