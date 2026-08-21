Visite guidée des collections patrimoniales et des archives conservées par l’Académie François Bourdon, Académie François Bourdon – Centre d’archives, Le Creusot

Informations pratiques

Visite guidée des collections patrimoniales et des archives conservées par l’Académie François Bourdon 19 et 20 septembre Académie François Bourdon – Centre d’archives Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez participer à une visite guidée gratuite des collections patrimoniales de 14h00 à 18h00 : découverte d’un lieu de conservation de la mémoire et présentation d’un florilège de documents uniques et originaux. Venez découvrir les coulisses des archives dans des espaces habituellement interdits au public.

Départ toutes les 30 minutes.

Académie François Bourdon – Centre d’archives Château de la Verrerie, 71200 Le Creusot Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 80 81 51 https://www.afbourdon.com/ https://www.facebook.com/academie.francois.bourdon/ L’Académie François Bourdon est une association située au Creusot dont le but est de valoriser les patrimoines industriels et la culture scientifique, technique et industrielle :

• elle gère un centre d’archives et le centre d’interprétation « Pavillon de l’Industrie » ;

• elle développe des actions pédagogiques à travers son service éducatif ;

• elle organise des conférences et des colloques ;

• elle réalise des publications et apporte son soutien à la recherche historique. Parking à proximité.

Venez participer à une visite guidée gratuite des collections patrimoniales de 14h00 à 18h00 : découverte d’un lieu de conservation de la mémoire et présentation d’un florilège de documents uniques …

©Académie François Bourdon