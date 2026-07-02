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Visite guidée des collections permanentes, Musée Flaubert et d’histoire de la Médecine, Rouen

samedi 19 septembre 2026 · Musée Flaubert et d'histoire de la Médecine · Rouen

Visite guidée des collections permanentes, Musée Flaubert et d’histoire de la Médecine, Rouen

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée Flaubert et d'histoire de la Médecine
Adresse
51 Rue de Lecat, 76000 Rouen, France
Ville
76000 Rouen
Département
Seine-Maritime
Tarif
Durée 1h.

Visite guidée des collections permanentes 19 et 20 septembre Musée Flaubert et d’histoire de la Médecine Seine-Maritime

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Visite découverte des 9 salles de collections permanentes : apothicairerie, cabinet de curiosités, chambre natale de Gustave Flaubert, etc…

Musée Flaubert et d’histoire de la Médecine 51 Rue de Lecat, 76000 Rouen, France Rouen 76000 Quartier Pasteur Seine-Maritime Normandie 0276303990 https://musees-rouen-normandie.fr/fr L’hôtel-Dieu contient la chambre natale de Gustave Flaubert.
Visite découverte des 9 salles de collections permanentes : apothicairerie, cabinet de curiosités, chambre natale de Gustave Flaubert, etc…

© Bruno Maurey Métropole Rouen Normandie

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