Visite guidée des collections permanentes, Musée Flaubert et d’histoire de la Médecine, Rouen

samedi 19 septembre 2026 · Musée Flaubert et d'histoire de la Médecine · Rouen

Informations pratiques

Visite guidée des collections permanentes 19 et 20 septembre Musée Flaubert et d’histoire de la Médecine Seine-Maritime

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Visite découverte des 9 salles de collections permanentes : apothicairerie, cabinet de curiosités, chambre natale de Gustave Flaubert, etc…

Musée Flaubert et d’histoire de la Médecine 51 Rue de Lecat, 76000 Rouen, France Rouen 76000 Quartier Pasteur Seine-Maritime Normandie 0276303990 https://musees-rouen-normandie.fr/fr L’hôtel-Dieu contient la chambre natale de Gustave Flaubert.

Visite découverte des 9 salles de collections permanentes : apothicairerie, cabinet de curiosités, chambre natale de Gustave Flaubert, etc…

© Bruno Maurey Métropole Rouen Normandie