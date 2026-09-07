Visite guidée des combles de l’abbaye de Paimpont, Mairie de Paimpont, Paimpont

Informations pratiques

Visite guidée des combles de l’abbaye de Paimpont Samedi 19 septembre, 15h00, 16h00 Mairie de Paimpont Ille-et-Vilaine

limité à 20 inscriptions par séance

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visite des combles du Grand Logis (17e siècle) et de l’église abbatiale (13e-15e siècles).

Mairie de Paimpont 1 esplanade de Brocéliande, 35380, Paimpont Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne 0299078166 http://www.paimpont.bzh https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/memoire/AP80L023417 [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@paimpont.bzh »}] La Mairie de Paimpont se situe dans une aile de l’ancienne abbaye de Paimpont.

Depuis le 12e siècle, l’abbaye ne cesse de se développer et d’être modifiée au fil des évènements. Plongez dans cette histoire en visitant le bâtiment jusque dans ses combles. Parking à proximité de l’abbaye

Visite des combles du Grand Logis (17e siècle) et de l’église abbatiale (13e-15e siècles).

Laurent Goolaerts