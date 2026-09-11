Visite guidée des coulisses de Lille Grand Palais – Zénith de Lille, Lille Grand Palais, Lille

Informations pratiques

Visite guidée des coulisses de Lille Grand Palais – Zénith de Lille Samedi 19 septembre, 10h00 Lille Grand Palais Nord

Chaque créneau de visite est limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, poussez les portes de Lille Grand Palais et découvrez l’envers du décor de ce lieu emblématique de la métropole lilloise !

Au cours d’une visite guidée, partez à la découverte des coulisses de Lille Grand Palais et du Zénith de Lille, de leurs espaces et de leur fonctionnement au quotidien.

La visite se poursuit, pour les créneaux de l’après-midi, par un atelier découverte de nos ruches proposé par notre partenaire Bee City : découverte de l’apiculture, récolte du miel et dégustation seront au programme.

Créneaux de visite :

– 10h00 – 11h00 : 30 personnes

– 11h00 – 12h00 : 30 personnes

– 13h30 – 15h00 : 30 personnes

– 14h30 – 16h00 : 30 personnes

– 15h30 – 17h00 : 30 personnes

– 16h00 – 17h30 : 30 personnes

Accès : Lille Grand Palais – Porte A

️ Inscriptions ouvertes à partir du 2 septembre sur jepm.lille.fr

L’atelier découverte des ruches est proposé uniquement lors des créneaux de l’après-midi.

Lille Grand Palais 1 Boulevard des Cités Unies Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 20 14 15 16 https://www.lillegrandpalais.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/jepm2026?motCle=Lille%20Grand%20Palais&dateDebut=27/08/2026 »}] Lille Grand Palais est un complexe événementiel situé au cœur de la Métropole Lilloise. Imaginé par l’architecte néerlandais Rem Koolhaas avec Cecil Balmond et inauguré en 1994, il regroupe trois espaces complémentaires : un Palais des Congrès, des Halls d’Expositions et un Zénith Métro : Lille Grand Palais (ligne 2) / Mairie de Lille (ligne 2) / Gare Lille Flandres (ligne 1 & 2)

V’lille : station Zénith

Parking Indigo : Euralille Grand Palais – Zénith

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, poussez les portes de Lille Grand Palais et découvrez l’envers du décor de ce lieu emblématique de la métropole lilloise !

© Nablezon