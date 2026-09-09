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Visite guidée des coulisses des Archives du Calvados | Journées du Patrimoine Archives départementales du Calvados Caen

samedi 19 septembre 2026 · Archives départementales du Calvados · Caen

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Archives départementales du Calvados
Adresse
61 Rue de Lion-sur-Mer
Ville
14000 Caen
Département
Calvados
Tarif

Caen

Visite guidée des coulisses des Archives du Calvados | Journées du Patrimoine

Archives départementales du Calvados 61 Rue de Lion-sur-Mer Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

En 1 heure environ, une visite interactive des coulisses des Archives du Calvados pour tout savoir sur nos missions collecter, classer, conserver et communiquer les archives.
En 1 heure environ, une visite interactive des coulisses des Archives du Calvados pour tout savoir sur nos missions collecter, classer, conserver et communiquer les archives. Le travail quotidien des archivistes est révélé ainsi que le fonctionnement de la salle de lecture ouverte à toutes et à tous. Des documents originaux sont présentés sur le parcours de visite parmi les plus précieux ou les plus singuliers.
Durée 1h, 20 pers. max.   .

Archives départementales du Calvados 61 Rue de Lion-sur-Mer Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 47 18 50 

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English : Visite guidée des coulisses des Archives du Calvados | Journées du Patrimoine

In around an hour, enjoy an interactive behind-the-scenes tour of the Calvados Archives to find out all about what we do: collecting, cataloguing, preserving and making the archives accessible.

L’événement Visite guidée des coulisses des Archives du Calvados | Journées du Patrimoine Caen a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer

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