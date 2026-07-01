Visite guidée des cours et jardins du quadrilatère des Archives nationales, Archives nationales – Site de Paris, Paris

Informations pratiques

Visite guidée des cours et jardins du quadrilatère des Archives nationales 19 et 20 septembre Archives nationales – Site de Paris Paris

Durée : 1H00. Groupes de 25 personnes. Départ à 14h15, 15h15 et 16h15. Distribution des tickets des visites sur place le jour même, 30 min avant le départ.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:15:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:15:00+02:00 – 2026-09-20T16:15:00+02:00

Site emblématique du Marais, le centre historique des Archives nationales est l’héritier de plusieurs hôtels aristocratiques des 17e et 18e siècles, mais aussi de leurs anciens jardins privés qui composent aujourd’hui un trésor de verdure caché au cœur de Paris. Façonnés au fil des siècles par leurs occupants successifs, ces jardins rassemblent les parterres à la française du domaine des Rohan-Soubise et les jardins romantiques des petits hôtels acquis au fil du temps par les Archives nationales. Embellie en 2011 par le paysagiste Louis Benech qui a redessiné l’ancien parcellaire, cette oasis de quiétude compte plus de 300 espèces végétales.

Archives nationales – Site de Paris 60 Rue des Francs Bourgeois, 75003 Paris, France Paris 75003 Quartier des Archives Paris Île-de-France +33140276096 https://www.archives-nationales.culture.gouv.fr Hôtels des XVIIe et XVIIIe siècles. Ancien hôtel de Rohan, groupe en bas-relief des Chevaux du Soleil, porte de l’ancien hôtel de Clisson et hôtel de Soubise : XVIIIe siècle. Réaménagements aux XIXe et XXe siècles, jusqu’à la construction du CARAN (centre d’accueil et de recherche des archives nationales). Musée de l’Histoire de France. Métro : Rambuteau ; Hôtel de ville. Bus : 29, 76.

Visite commentée des cours et les jardins

© Archives nationales/Elouan Le Dily