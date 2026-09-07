Visite guidée des cryptes de l’église abbatiale, Église abbatiale Saint-Pierre, Remiremont

Informations pratiques

Visite guidée des cryptes de l’église abbatiale 19 et 20 septembre Église abbatiale Saint-Pierre Vosges

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T14:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T14:15:00+02:00

Descendez sous l’église abbatiale Saint-Pierre et plongez dans l’un des plus anciens témoins de l’histoire de Remiremont. Véritable joyau de l’architecture romane, la crypte renferme près de mille ans d’histoire, entre vestiges médiévaux, chapelles anciennes et récits des Dames Chanoinesses. Dans cette atmosphère hors du temps, laissez-vous transporter à l’époque des premiers bâtisseurs et percez les secrets d’un lieu exceptionnel, habituellement méconnu des visiteurs. Une immersion fascinante au cœur des origines de la cité des Chanoinesses.

Église abbatiale Saint-Pierre Place Henri Utard, 88200 Remiremont Remiremont Vosges Grand Est http://www.remiremont.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0329622370 »}, {« type »: « email », « value »: « remiremont@otrp.fr »}] Fondée à l’époque carolingienne, elle a été largement modifiée au cours du temps. Au XIᵉ siècle, une seconde église est érigée, dont il nous reste la crypte romane. On peut y admirer des traces de peintures murales des XIVᵉ et XVe siècles, ainsi que des sarcophages et le cercueil de la bienheureuse mère Alix Le Clerc. Une église gothique est consacrée en 1299 au-dessus de l’église romane, après cent ans de travaux.

De ces temps témoigne sa nef sobre, mais majestueuse, illuminée d’un décor de rayons de soleil peints sur les clés de voûte. De l’époque Renaissance, elle garde son portail ouvrant sur la rue de la Franche-Pierre, sculpté de têtes, de candélabres et de volutes végétales. En 1682, un violent tremblement de terre ruine son clocher gothique, qui ne sera reconstruit complètement qu’en 1805, année où il est coiffé de son bulbe si original. Quant au magnifique chœur, décoré de marbre et de gypseries, il date du milieu du XVIIIᵉ siècle.

Enchâssés dans un très beau retable, d’antiques crânes nous observent depuis leurs reliquaires. Des vitraux et une grande rosace à l’effigie des saints fondateurs de Remiremont éclairent largement l’église. Au milieu d’autres belles sculptures, on ne manquera pas d’admirer la Vierge romane miraculeuse, présentée derrière sa grille dorée. Enfin, son grand orgue, datant de 1845, est joué régulièrement lors de concerts.

Descendez sous l’église abbatiale Saint-Pierre et plongez dans l’un des plus anciens témoins de l’histoire de Remiremont. Véritable joyau de l’architecture romane, la crypte renferme près de mille et…

©Remiremont Plombières Tourisme