Visite guidée des expositions du Festival Photo La Gacilly, La Gacilly – Festival Photo, La Gacilly

Informations pratiques

Visite guidée des expositions du Festival Photo La Gacilly 19 et 20 septembre La Gacilly – Festival Photo Morbihan

Places limitées à 30 personnes par groupe.

Pensez à réserver votre place et votre créneau sur ce lien :

https://my.weezevent.com/journees-europeennes-du-patrimoine-2026-13

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, le Festival Photo La Gacilly propose de découvrir les expositions de la 23e édition à travers des visites guidées gratuites.

Au choix parmi 3 parcours proposés :

– Parcours 1 « La photographie française »> à 11h00

Laissez-vous guider de la Place de la Ferronnerie à la Prairie, jusqu’au cœur du Labyrinthe Végétal, pour une visite découverte qui vous plonge dans l’histoire du bicentenaire en explorant un chapitre de la photographie française.

– Parcours 2 « Documenter le monde »> à 14h00

Partez à la découverte d’images fortes, à la croisée de la photographie documentaire et du photojournalisme. Cette visite vous invite à porter un nouveau regard sur les grands enjeux environnementaux qui façonnent notre planète et notre quotidien parmi les jardins de La Gacilly.

Parcours 3 « D’hier à aujourd’hui »> à 15h30

Nouveauté cette année, laissez-vous porter à travers une déambulation commentée au cœur de la partie haute du village. De la Rue Lafayette à l’espace du Garage, en passant par le Jardin Saint-Vincent, cette visite vous offre un aperçu des regards croisés d’hier à aujourd’hui.

Pensez à réserver votre place et votre créneau sur ce lien :

https://my.weezevent.com/journees-europeennes-du-patrimoine-2026-13

L’accès aux expositions du Festival Photo La Gacilly est accessible à toutes et tous gratuitement jusqu’au 4 octobre, JEP incluses.

En dehors des JEP, les visites guidées sont payantes.

Pour en savoir plus sur le Festival Photo La Gacilly, sa programmation et son accessibilité rendez-vous sur notre site internet et nos réseaux sociaux @lagacillyphoto

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À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, le Festival Photo La Gacilly propose de découvrir les expositions de la 23e édition à travers des visites guidées gratuites.

© Michel Ségalou