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Visite guidée des fonds patrimoniaux, Médiathèque Albert Camus – Antibes, Antibes

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Albert Camus - Antibes · Antibes

Visite guidée des fonds patrimoniaux, Médiathèque Albert Camus – Antibes, Antibes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Médiathèque Albert Camus - Antibes
Adresse
19 bis bd chancel 06600 antibes
Ville
06600 Antibes
Département
Alpes-Maritimes

Visite guidée des fonds patrimoniaux Samedi 19 septembre, 10h00, 15h00 Médiathèque Albert Camus – Antibes Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Les pépites cachées de l’espace Patrimoine…
Marie-Pierre et Romain de l’espace Patrimoine de la Médiathèque Albert Camus vous proposent de découvrir une sélection de documents précieux conservés au 6e étage de la médiathèque.

Médiathèque Albert Camus – Antibes 19 bis bd chancel 06600 antibes Antibes 06600 Juan-les-Pins Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 19 75 80 https://www.ma-mediatheque.net/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 92 19 75 80 »}]
Les pépites cachées de l’espace Patrimoine…

© CASA

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