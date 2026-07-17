Visite guidée des fouilles du sanctuaire de Saint-Martin-au-Val, Église Saint-Martin-au-Val, Chartres

Informations pratiques

Visite guidée des fouilles du sanctuaire de Saint-Martin-au-Val 19 et 20 septembre Église Saint-Martin-au-Val Eure-et-Loir

Limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:15:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

D’une surface de près de 11ha, le sanctuaire gallo-romain de Saint-Martin-au-Val constitue le plus grand complexe cultuel antique connu du nord des Gaules. C’est sur ce site qu’ont été découverts un temple dédié à Apollon et un nymphée ayant livré près de 2300 restes d’un plafond suspendu en bois. Fouillé à nouveau en 2026, ce bâtiment et ses bassins de marbre sont exceptionnellement visibles.

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Église Saint-Martin-au-Val 2 rue Georges-Brassens 28000 Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire [{« data »: {« author »: « Chartres TV », « cache_age »: 86400, « description »: « Faites un bond dans le passu00e9 pour du00e9couvrir lu2019un des plus grands sanctuaires gallo-romains connus u00e0 ce jour en Europe. Avec la du00e9couverte en 2022 de deux nouveaux bassins, le travail de fouille se poursuit sur ce site exceptionnel situu00e9 u00e0 Chartres dans le quartier Saint-Brice ud83cudffau2728nnDessin : Thierry Duchesne.nnRetrouvez toutes nos vidu00e9os sur https://www.chartrestv.fr/ ud83cudfa5nnRetrouvez-nous sur :nud83cudf10 Site : https://www.chartrestv.fr/nud83dudc4d Facebook : https://www.facebook.com/chartrestv/nud83dudcf7 Instagram : https://www.instagram.com/chartrestv/nud83dudc26 Twitter : https://twitter.com/ChartresTVnnTu00e9lu00e9chargez notre application sur :nud83eudd16 Google Play : https://bit.ly/gp-chartrestvnud83cudf4f App Store : https://apple.co/3ELknvS », « type »: « video », « title »: « Les tru00e9sors du site archu00e9ologique de Saint-Martin-au-Val », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/-Bq9wp84wBg/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=-Bq9wp84wBg », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC_1jjbVo7XH__QOUQWMPTmA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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D’une surface de près de 11ha, le sanctuaire gallo-romain de Saint-Martin-au-Val constitue le plus grand complexe cultuel antique connu du nord des Gaules.

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