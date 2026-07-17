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Visite guidée des hauteurs de la cathédrale d’Orléans, Cathédrale Sainte-Croix, Orléans

samedi 19 septembre 2026 · Cathédrale Sainte-Croix · Orléans

Visite guidée des hauteurs de la cathédrale d’Orléans, Cathédrale Sainte-Croix, Orléans

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Cathédrale Sainte-Croix
Adresse
Place Sainte-Croix, 45000 Orléans, France
Ville
45000 Orléans
Département
Loiret

Visite guidée des hauteurs de la cathédrale d’Orléans 19 et 20 septembre Cathédrale Sainte-Croix Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Prenez de la hauteur et découvrez un point de vue à couper le souffle sur Orléans et ses environs !

Cathédrale Sainte-Croix Place Sainte-Croix, 45000 Orléans, France Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 0238778750 https://www.cathedrale-orleans.fr https://www.facebook.com/cathedraleorleans [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 24 05 05 »}] Cathédrale gothique liée à Jeanne d’Arc abritant des émaux byzantins et proposant des visites guidées. Tram et parkings à proximité immédiate. Accès pour les handicapés moteur.
Prenez de la hauteur et découvrez un point de vue à couper le souffle sur Orléans et ses environs !

© Ludovic Letot

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