Visite guidée des hauteurs de la cathédrale d’Orléans, Cathédrale Sainte-Croix, Orléans
samedi 19 septembre 2026 · Cathédrale Sainte-Croix · Orléans
Informations pratiques
Visite guidée des hauteurs de la cathédrale d’Orléans 19 et 20 septembre Cathédrale Sainte-Croix Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Prenez de la hauteur et découvrez un point de vue à couper le souffle sur Orléans et ses environs !
Cathédrale Sainte-Croix Place Sainte-Croix, 45000 Orléans, France Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 0238778750 https://www.cathedrale-orleans.fr https://www.facebook.com/cathedraleorleans [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 24 05 05 »}] Cathédrale gothique liée à Jeanne d’Arc abritant des émaux byzantins et proposant des visites guidées. Tram et parkings à proximité immédiate. Accès pour les handicapés moteur.
Prenez de la hauteur et découvrez un point de vue à couper le souffle sur Orléans et ses environs !
© Ludovic Letot
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