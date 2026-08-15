Visite guidée des initiatives vertes du quartier Amandiers Quartier Amandiers Paris
vendredi 4 septembre 2026 · Quartier Amandiers · Paris
Informations pratiques
Visite guidée du jardin partagé de la 20e Chaise par Mouloud Messaoudi et des serres du Paysan Urbain par Mathis Moinard.
Le programme de la soirée :
18h : Visite guidée des initiatives vertes du quartier Amandiers (jardin partagé et zone de compostage de La 20e Chaise, serres du Paysan Urbain…). RDV rue de Tlemcen (partie piétonne).
Stand du Kiosque Pas Pareil qui diffuse les médias indépendants engagés en faveur du progrès écologique et social.
19h30 : Buffet participatif (tendance bio, végétarien, zéro déchet) : Venez avec ce que vous pouvez, mangez ce que vous voulez !
20h30 : Projection du film Une affaire de principe en présence du réalisateur et de José Bové (en visio)
Cette visite guidée est organisée dans le cadre du festival Ciné-Jardins 2026, pour faire découvrir aux Parisiens la biodiversité près de chez eux, et les inciter à renouer des liens avec les autres espèces, animales et végétales.
Le vendredi 04 septembre 2026
de 18h00 à 19h30
gratuit Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-04T21:00:00+02:00
fin : 2026-09-04T22:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-04T18:00:00+02:00_2026-09-04T19:30:00+02:00
Quartier Amandiers Rue de Tlemcen 75020 Paris
https://cine-jardins.fr/vendredi-04-09/ contact@lafabriquedocumentaire.fr https://www.facebook.com/cinejardinsparis/ https://www.facebook.com/cinejardinsparis/
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