Visite guidée des installation de production d’électricité EDF Tricastin, EDF Centrale nucléaire du Tricastin – Espace Odysselec, Saint-Paul-Trois-Châteaux
samedi 19 septembre 2026 · EDF Centrale nucléaire du Tricastin - Espace Odysselec · Saint-Paul-Trois-Châteaux
Informations pratiques
Visite guidée des installation de production d’électricité EDF Tricastin 19 et 20 septembre EDF Centrale nucléaire du Tricastin – Espace Odysselec Drôme
Entrée gratuite • à partir de 12 ans • inscription obligatoire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Cette visite vous donnera un point de vue exceptionnel sur les installations avec la salle des machines aux dimensions impressionnantes. Vous y verrez les turbines et les alternateurs qui produisent l’électricité permettant d’alimenter 3,5 millions d’habitants. Vous découvrirez également la réplique exacte de la salle de commande permettant de piloter la centrale nucléaire.
En complément du circuit, vous pourrez profiter d’un parcours intérieur ludique pour en apprendre encore plus sur l’électricité.
EDF Centrale nucléaire du Tricastin – Espace Odysselec Route du site du Tricastin, 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0480428000 https://www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/738/events/1530/animations [{« type »: « phone », « value »: « 04.80.42.80.00 »}, {« type »: « email », « value »: « tricastin-eip@edf.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/738/events/1530/animations »}] parking gratuit
Cette visite vous donnera un point de vue exceptionnel sur les installations avec la salle des machines aux dimensions impressionnantes. Vous y verrez les turbines et les alternateurs qui produisent …
©Cyril Crespeau
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