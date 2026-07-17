Visite guidée des jardins de l’Alisier Blanc et exposition de céramiques, Les jardins de l’Alisier Blanc, Beaulieu-sur-Loire

Informations pratiques

Visite guidée des jardins de l’Alisier Blanc et exposition de céramiques 19 et 20 septembre Les jardins de l’Alisier Blanc Loiret

Limité à 25 personnes par visite guidée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Visite commentée par un passionné des jardins et présentation des céramiques réalisées par la propriétaire des lieux.

Les jardins de l’Alisier Blanc Chemin de la Croix-Saint-Martin 45630 Beaulieu-sur-Loire Beaulieu-sur-Loire 45630 Loiret Centre-Val de Loire 0749828233 Un jardin de près d’1ha – jardin expérimental et pédagogique dans le respect de la biodiversité parking

Visite commentée par un passionné des jardins et présentation des céramiques réalisées par la propriétaire des lieux.

©Marc Knaepen