Visite guidée des jardins de l’Alisier Blanc et exposition de céramiques, Les jardins de l’Alisier Blanc, Beaulieu-sur-Loire
samedi 19 septembre 2026 · Les jardins de l'Alisier Blanc · Beaulieu-sur-Loire
Informations pratiques
Visite guidée des jardins de l’Alisier Blanc et exposition de céramiques 19 et 20 septembre Les jardins de l’Alisier Blanc Loiret
Limité à 25 personnes par visite guidée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Visite commentée par un passionné des jardins et présentation des céramiques réalisées par la propriétaire des lieux.
Les jardins de l’Alisier Blanc Chemin de la Croix-Saint-Martin 45630 Beaulieu-sur-Loire Beaulieu-sur-Loire 45630 Loiret Centre-Val de Loire 0749828233 Un jardin de près d’1ha – jardin expérimental et pédagogique dans le respect de la biodiversité parking
Visite commentée par un passionné des jardins et présentation des céramiques réalisées par la propriétaire des lieux.
©Marc Knaepen
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