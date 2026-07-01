Visite guidée des Jardins de l’hospice Barbieux, Hospice Barbieux, actuel Centre médical Barbieux, Roubaix

Informations pratiques

Visite guidée des Jardins de l’hospice Barbieux Dimanche 20 septembre, 14h00 Hospice Barbieux, actuel Centre médical Barbieux Nord

Réservation auprès de l’Office de tourisme métropolitain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Construit entre 1890 et 1894 sur la colline de Barbieux, l’ancien hospice est un bel exemple d’architecture hospitalière de la fin du 19e siècle. Conçu selon les principes hygiénistes, l’ensemble s’organise autour d’une vaste cour-jardin imaginée par Georges Aumont, paysagiste du parc Barbieux. Ses pavillons isolés, ses galeries vitrées et son porche monumental lui donnent une allure unique.

Hospice Barbieux, actuel Centre médical Barbieux 33 Rue de Barbieux, 59100 Roubaix, France Roubaix 59100 Sud Nord Hauts-de-France De type pavillonnaire, l’hospice Barbieux a été construit en 1894 par l’architecte Barbotin. De plan rectangulaire, le bâtiment renferme en son centre un jardin dû au paysagiste Georges Aumont, à qui l’on doit notamment le parc de Barbieux. Les constructions intérieures sont distribuées en pavillons réunis par de longs couloirs couverts. L’entrée monumentale de l’hôpital se réfère quant à elle à celle du château de Chantilly, reprenant les mêmes dispositions de coupoles successives.

Construit entre 1890 et 1894 sur la colline de Barbieux, l’ancien hospice est un bel exemple d’architecture hospitalière de la fin du 19e siècle. Conçu selon les principes hygiénistes, l’ensemble par…

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