Visite guidée des jardins des plantes médicinales et des plantes sauvages du Conservatoire Botanique National des Hauts-de-France, Conservatoire botanique national de Bailleul, Bailleul

Informations pratiques

Visite guidée des jardins des plantes médicinales et des plantes sauvages du Conservatoire Botanique National des Hauts-de-France Dimanche 20 septembre, 10h00 Conservatoire botanique national de Bailleul Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Le conservatoire a pour mission de connaître, préserver et faire connaître les espèces végétales et leurs associations dans les milieux naturels.

Labellisé Jardins remarquables pour ses jardins de plantes sauvages et médicinales, ce lieu est dédié à l’étude, à l’éducation et à la préservation de la biodiversité des Hauts-de-France.

Situé sur 25 hectares, il est l’un des 12 conservatoires de France et rassemble un herbier, une banque de semences, plusieurs milliers d’ouvrages et des millions de données sur la flore.

Visites guidées en continu pendant toute la journée.

Conservatoire botanique national de Bailleul Hameau de Haendries – 59270 Bailleul Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France 03 28 49 00 83 http://www.cbnbl.org Le Conservatoire botanique national de Bailleul est l’un des treize conservatoires botaniques nationaux de France. Agréé en 1991, il bénéficie du statut d’association loi 1901. Il est installé au Hameau de Haendries à Bailleul, à l’initiative du professeur Jean-Marie Géhu, et devenu Centre régional de Phytosociologie en 1987. Route

Le conservatoire a pour mission de connaître, préserver et faire connaître les espèces végétales et leurs associations dans les milieux naturels.

© C. Blondel