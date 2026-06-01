Visite guidée des jardins fleuris de Hirschstetten, Blumengärten, Vienne

Visite guidée des jardins fleuris de Hirschstetten Samedi 6 juin, 10h00 Blumengärten

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00

Lors d’une visite des jardins floraux de Hirschstetten, vous découvrirez le monde fascinant des plantes et leur rôle essentiel dans la biodiversité. La visite illustre de façon vivante comment les plantes créent des habitats précieux et constituent une source de nourriture pour de nombreux animaux des jardins. Parmi les points forts, citons la visite de la ferme et du jardin pannonien. De plus, les nombreux autres jardins thématiques vous seront présentés, et leurs caractéristiques uniques, témoignant de l’interaction entre la diversité végétale et la biodiversité, vous seront expliquées.

Blumengärten wien Vienne

Lors d’une visite des jardins floraux de Hirschstetten, vous découvrirez le monde fascinant des plantes et leur rôle essentiel dans la biodiversité. La visite illustre de façon vivante comment les et…

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