Visite guidée des myrtilles avec dégustation Boutique Myrtilles Boussac-Bourg Boussac-Bourg
vendredi 3 juillet 2026 · Boutique Myrtilles Boussac-Bourg · Boussac-Bourg
Informations pratiques
Boussac-Bourg
Visite guidée des myrtilles avec dégustation
Boutique Myrtilles Boussac-Bourg 3 LE TRIMOULET Boussac-Bourg Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 10:30:00
fin : 2026-07-03 12:00:00
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
Visite de nos deux vergers avec dégustation sur les arbustes des différentes variétés de myrtilles en production ; visite de la salle de triage / conditionnement et dégustation de nos produits artisanaux.
Durée environ 1h30/2hs. Visite en français, anglais et espagnol. Réservation pas nécessaire. .
Boutique Myrtilles Boussac-Bourg 3 LE TRIMOULET Boussac-Bourg 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 57 37 76 contact@myrtille.fr
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English : Visite guidée des myrtilles avec dégustation
L’événement Visite guidée des myrtilles avec dégustation Boussac-Bourg a été mis à jour le 2026-06-23 par Creuse Confluence Tourisme
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