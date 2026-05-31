Visite guidée des myrtilles avec dégustation Boutique Myrtilles Boussac-Bourg Boussac-Bourg

Informations pratiques

Boussac-Bourg

Visite guidée des myrtilles avec dégustation

Boutique Myrtilles Boussac-Bourg 3 LE TRIMOULET Boussac-Bourg Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 10:30:00

fin : 2026-07-03 12:00:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Visite de nos deux vergers avec dégustation sur les arbustes des différentes variétés de myrtilles en production ; visite de la salle de triage / conditionnement et dégustation de nos produits artisanaux.

Durée environ 1h30/2hs. Visite en français, anglais et espagnol. Réservation pas nécessaire. .

Boutique Myrtilles Boussac-Bourg 3 LE TRIMOULET Boussac-Bourg 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 57 37 76 contact@myrtille.fr

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English : Visite guidée des myrtilles avec dégustation

L’événement Visite guidée des myrtilles avec dégustation Boussac-Bourg a été mis à jour le 2026-06-23 par Creuse Confluence Tourisme