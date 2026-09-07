Visite guidée des remparts, La Poudrière, Saint-Martin-de-Ré

Informations pratiques

Visite guidée des remparts Samedi 19 septembre, 10h30, 15h00 La Poudrière Charente-Maritime

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Découvrez l’histoire des remparts de Saint-Martin-de-Ré au cours d’une visite guidée consacrée à leur construction et à leur rôle défensif.

Au fil du parcours, percez les secrets de cet ensemble fortifié et comprenez comment il a façonné l’histoire et la protection de la ville.

La Poudrière Cours Vauban, 17410 Saint-Martin-de-Ré Saint-Martin-de-Ré 17410 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Découvrez l’histoire des remparts de Saint-Martin-de-Ré !

© cdc ile de Ré