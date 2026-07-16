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Visite guidée des réserves de la médiathèque de Rodez, Médiathèque de Rodez, Rodez

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque de Rodez · Rodez

Visite guidée des réserves de la médiathèque de Rodez, Médiathèque de Rodez, Rodez

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Médiathèque de Rodez
Adresse
7 rue Camille Douls, 12000 Rodez
Ville
12000 Rodez
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit. Sur réservation.

Visite guidée des réserves de la médiathèque de Rodez Samedi 19 septembre, 10h30, 14h00, 15h30 Médiathèque de Rodez Aveyron

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

La médiathèque de Rodez vous ouvre ses réserves. Partez à la découverte de ses fonds anciens et patrimoniaux.
Réservation obligatoire (à partir du 15 septembre)

Médiathèque de Rodez 7 rue Camille Douls, 12000 Rodez Rodez 12000 Aveyron Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0565778910 »}, {« type »: « email », « value »: « mediathequerodez@mairie-rodez.fr »}]
La médiathèque de Rodez vous ouvre ses réserves. Partez à la découverte de ses fonds anciens et patrimoniaux.

©Médiathèque de Rodez

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