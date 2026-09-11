Visite guidée des réserves du musée Bertrand, Musée Bertrand, Châteauroux

Informations pratiques

Visite guidée des réserves du musée Bertrand 19 et 20 septembre Musée Bertrand Indre

Limité à 10 personnes par groupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Partez à la découverte des réserves du musée Bertrand, habituellement fermées au public.

Vous découvrirez les missions menées dans ces espaces par les services de la régie et de la technique.

Cinq créneaux de visite sont proposés : 10h/11h/14h/15h/16h.

Musée Bertrand 2 Rue Descente des Cordeliers, 36000 Châteauroux, France Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire 0254611234 https://www.chateauroux-metropole.fr/sepanouir/culture/musee-bertrand [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 61 12 34 »}, {« type »: « email », « value »: « reservationmusee@chateauroux-metropole.fr »}] Construction du XVIIIe siècle élevée à l’emplacement d’une maison acquise en 1769 par les ancêtres du général Bertrand. Les plans furent dressés par Martin Boucher, premier ingénieur du Roi.

L’entrée monumentale ouvre sous un grand arc percé dans un mur écran qui continue la façade latérale de l’hôtel. Elle mène à la cour formée par le bâtiment principal et deux ailes en retour. Des constructions plus récentes ont allongé ces ailes. La façade sur jardin est animée par un avant-corps semi circulaire que forme le petit salon ovale. Cet avant-corps est couronné par une balustrade. Parking place Lafayette

Partez à la découverte des réserves du musée Bertrand, habituellement fermées au public.

© Benjamin Steimes – Châteauroux métropole