Visite guidée des réserves du Musée international d’art naïf Anatole Jakovsky, Musée international d’art naïf Anatole Jakovsky, Nice

Informations pratiques

Visite guidée des réserves du Musée international d’art naïf Anatole Jakovsky 19 et 20 septembre Musée international d’art naïf Anatole Jakovsky Alpes-Maritimes

8 personnes maximum par créneau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:15:00+02:00

Découvrez avec la chargée des collections du musée ses réserves, et apprenez-en plus sur la conservation des œuvres d’art.

Visites pour les adultes uniquement.

Musée international d’art naïf Anatole Jakovsky 23 Avenue de Fabron, 06200 Nice Nice 06200 Fabron Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 71 78 33 https://www.nice.fr/lieux/musee-international-dart-naif-anatole-jakovsky/ https://www.instagram.com/museedartnaifnice/ [{« type »: « email », « value »: « charlotte.congard@ville-nice.fr »}] Refuge des artistes inclassables, naïfs, bruts ou singuliers, le musée international d’art naïf Anatole Jakovsky propose des collections variées et accessibles à tous. Doté d’un jardin accueillant des œuvres, cet espace se veut havre de paix et de relaxation, pour les locaux et touristes. Chacun peut ici se sentir comme chez lui, et profiter des activités proposées. Des expositions régulières viennent renforcer le travail d’étude des mouvements représentés dans les collections. Tramways lignes 2 et 3 arrêt Fabron.

Navette 34 arrêt Musée d’art naïf

Parking accessible gratuitement aux visiteurs du musée.

Découvrez avec la chargée des collections du musée ses réserves, et apprenez-en plus sur la conservation des œuvres d’art.

© musée international d’art naïf Anatole Jakovsky, Ville de Nice