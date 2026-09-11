Visite guidée des réserves du musée Rolin, Réserves tanneries, Autun

Informations pratiques

Visite guidée des réserves du musée Rolin 19 et 20 septembre Réserves tanneries Saône-et-Loire

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

À travers la visite des réserves du musée Rolin, sécouvrez le travail de régisseur de collection plus en profondeur. Découvrez les méthodes de conservation, d’inventaire et de préservation des œuvres, ainsi que les défis liés à la gestion d’un patrimoine culturel riche et varié.

Réserves tanneries Rue des Tanneries, 71400 Autun Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://www.autun-tourisme.com/billetterie/ »}] Anciennes tanneries réhabilitées en réserves muséales.

Découvrez le travail de régisseur de collection

©Ville d’Autun