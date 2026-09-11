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Visite guidée des réserves du musée Rolin, Réserves tanneries, Autun

samedi 19 septembre 2026 · Réserves tanneries · Autun

Visite guidée des réserves du musée Rolin, Réserves tanneries, Autun

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Réserves tanneries
Adresse
Rue des Tanneries, 71400 Autun
Ville
71400 Autun
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Limité à 20 personnes

Visite guidée des réserves du musée Rolin 19 et 20 septembre Réserves tanneries Saône-et-Loire

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

À travers la visite des réserves du musée Rolin, sécouvrez le travail de régisseur de collection plus en profondeur. Découvrez les méthodes de conservation, d’inventaire et de préservation des œuvres, ainsi que les défis liés à la gestion d’un patrimoine culturel riche et varié.

Réserves tanneries Rue des Tanneries, 71400 Autun Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://www.autun-tourisme.com/billetterie/ »}] Anciennes tanneries réhabilitées en réserves muséales.
Découvrez le travail de régisseur de collection

©Ville d’Autun

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