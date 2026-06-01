Visite guidée des roses dans le Volksgarten, volksgarten, Vienne
Visite guidée des roses dans le Volksgarten, volksgarten, Vienne samedi 6 juin 2026.
Visite guidée des roses dans le Volksgarten Samedi 6 juin, 09h00 volksgarten
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:00:00+02:00
Admirez les roses en pleine floraison du Volksgarten et laissez-vous charmer par près de 3 000 rosiers, des variétés anciennes aux plus modernes. Nos jardiniers expérimentés partageront avec vous leurs connaissances en matière d’entretien des roses, d’aménagement paysager et d’importance de la biodiversité. Découvrez comment les plantes et les insectes interagissent pour créer un environnement naturel florissant.
volksgarten wien Vienne
Admirez les roses en pleine floraison du Volksgarten et laissez-vous charmer par près de 3 000 rosiers, des variétés anciennes aux plus modernes. Nos jardiniers expérimentés partageront avec vous en…
© volksgarten
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