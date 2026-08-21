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AGENDA · Caluire-et-Cuire

Visite guidée des Serres Municipales, Roseraie de Saint Clair, Caluire-et-Cuire

samedi 19 septembre 2026 · Roseraie de Saint Clair · Caluire-et-Cuire

Visite guidée des Serres Municipales, Roseraie de Saint Clair, Caluire-et-Cuire

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Roseraie de Saint Clair
Adresse
116 chemin de Wette Fays 69300 Caluire et Cuire
Ville
69300 Caluire-et-Cuire
Département
Métropole de Lyon
Tarif
Limité à 15 personnes

Visite guidée des Serres Municipales 19 et 20 septembre Roseraie de Saint Clair Métropole de Lyon

Limité à 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Roseraie de Saint- Clair : jardin des roses du Monde
La roseraie de St Clair, Jardin des Roses du Monde, labellisée en 2023 Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées, est composée de 270 taxons de rosier.
Outre les aspects botaniques, le visiteur pourra apprécier la beauté d’un site très ouvert, bordé à l’Est par le Rhône et la Cité Internationale, à l’Ouest par les Monts d’Or, et au Sud par une belle perspective.

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Roseraie de Saint- Clair : jardin des roses du Monde

©Ville de Caluire et Cuire

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