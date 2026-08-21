Visite guidée des Serres Municipales, Roseraie de Saint Clair, Caluire-et-Cuire
samedi 19 septembre 2026 · Roseraie de Saint Clair · Caluire-et-Cuire
Informations pratiques
Visite guidée des Serres Municipales 19 et 20 septembre Roseraie de Saint Clair Métropole de Lyon
Limité à 15 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
Roseraie de Saint- Clair : jardin des roses du Monde
La roseraie de St Clair, Jardin des Roses du Monde, labellisée en 2023 Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées, est composée de 270 taxons de rosier.
Outre les aspects botaniques, le visiteur pourra apprécier la beauté d’un site très ouvert, bordé à l’Est par le Rhône et la Cité Internationale, à l’Ouest par les Monts d’Or, et au Sud par une belle perspective.
Roseraie de Saint Clair 116 chemin de Wette Fays 69300 Caluire et Cuire Caluire-et-Cuire 69300 Saint-Clair Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes http://ville-caluire.fr [{« type »: « link », « value »: « https://ville-caluire.fr »}]
Roseraie de Saint- Clair : jardin des roses du Monde
©Ville de Caluire et Cuire
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