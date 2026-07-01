Visite guidée des stalles du chœur, Cathédrale Notre-Dame, Rouen

Informations pratiques

Visite guidée des stalles du chœur Samedi 19 septembre, 10h30, 12h00 Cathédrale Notre-Dame Seine-Maritime

Durée 30 min, 18 pers. max, départs des visites à 10h30, 11h et 12h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Entrez exceptionnellement dans le chœur de la cathédrale pour y découvrir les stalles et ses miséricordes.

Cathédrale Notre-Dame Place de la Cathédrale, 76000 Rouen, France Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie 0235715123 http://cathedrale-rouen.net [{« type »: « email », « value »: « intendance.cathedrale@rouen.catholique.fr »}] Située au cœur de Rouen, la cathédrale est un monument où l’on peut lire toute l’évolution de l’art gothique. La construction de l’édifice a été entreprise au milieu du XIIe siècle, à l’emplacement de la cathédrale romane dont on a conservé la crypte. Une centaine d’années plus tard, elle était achevée mais elle fut remaniée et terminée au cours des siècles suivants.

La façade représente ainsi un précieux témoignage de l’évolution de l’art gothique du milieu du XIIe siècle jusqu’au début du XVIe. La jolie tour lanterne a reçu au XIXe siècle une flèche en fonte qui s’élève à 151 mètres !

La Cathédrale abrite dans le déambulatoire quelques sépultures des anciens ducs de Normandie, telles celle de Rollon, le fondateur du duché et celle de Richard Cœur de Lion, qui aimait tant la ville et fit déposer son cœur dans la crypte après sa mort.

Entrez exceptionnellement dans le chœur de la cathédrale pour y découvrir les stalles et ses miséricordes.

Véronique Duboc