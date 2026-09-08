Visite guidée des thermes, Gisacum, site gallo-romain, Le Vieil-Évreux

Informations pratiques

Visite guidée des thermes Dimanche 20 septembre, 15h30 Gisacum, site gallo-romain Eure

Durée 1h, dès 6 ans, réservation sur place à l’accueil de l’événement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Focus sur les thermes de Gisacum, dont les vestiges sont mis en valeur sous la forme d’un jardin archéologique. Votre guide vous expliquera le fonctionnement technique du bâtiment (chauffage par hypocauste, système d’adduction d’eau et d’égout) et vous présentera également toutes les activités pratiquées dans ce lieu de sociabilité (toilette, soins du corps, jeux, alimentation) grâce à des objets reconstitués.

Gisacum, site gallo-romain 8 rue des thermes, 27930 Le Vieil-Évreux Le Vieil-Évreux 27930 Eure Normandie 02 32 31 94 78 http://www.gisacum-normandie.fr https://www.facebook.com/Gisacum/?locale=fr_FR;https://www.instagram.com/gisacum/

Focus sur les thermes de Gisacum, dont les vestiges sont mis en valeur sous la forme d’un jardin archéologique. Votre guide vous expliquera le fonctionnement technique du bâtiment (chauffage par et à…

© Département de l’Eure – Laurent Tocqueville