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Visite guidée des tombes historiques du cimetière des Gonards, Cimetière des Gonards, Versailles

samedi 19 septembre 2026 · Cimetière des Gonards · Versailles

Visite guidée des tombes historiques du cimetière des Gonards, Cimetière des Gonards, Versailles

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Cimetière des Gonards
Adresse
17 rue de la porte de buc 78000 Versailles
Ville
78000 Versailles
Département
Yvelines
Tarif
Visite gratuite sur inscription, pour tout public dès 6 ans. Parking possible sur place. Prévoir des chaussures confortables

Visite guidée des tombes historiques du cimetière des Gonards Samedi 19 septembre, 09h30, 16h00 Cimetière des Gonards Yvelines

Visite gratuite sur inscription, pour tout public dès 6 ans. Parking possible sur place. Prévoir des chaussures confortables

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Le cimetière des Gonards est ouvert depuis 1879. Avec ses 12.5 hectares de superficie, c’est un espace qui accueille près de 16 000 sépultures dont certaines de personnalités. Blériot, Cartier, Lépine… voilà des noms plein d’Histoire !
Ainsi, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la ville de Versailles vous propose des visites pour découvrir ces tombes emblématiques en compagnie de la responsable des conservateurs. Elle se concentrera sur la partie basse du cimetière où se trouve la majorité des concessions concernées, l’occasion de voir ou revoir le mystérieux Ange du Silence.

Cimetière des Gonards 17 rue de la porte de buc 78000 Versailles Versailles 78000 Chantiers Yvelines Île-de-France https://www.versailles.fr/26-10499/que-faire-a-versailles/fiche/visite-thematique-de-la-biodiversite-du-cimetiere-des-gonards.htm [{« type »: « email », « value »: « espacesverts@versailles.fr »}] Transports à proximité (Gare RER C Versailles Chantiers), parking possible sur place
Circuit commenté « Les tombes historiques du cimetière des Gonards »

©Mathilde PLANCHAT-LEVEQUE/Versailles

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