Visite guidée des tombes historiques du cimetière des Gonards, Cimetière des Gonards, Versailles

Informations pratiques

Visite guidée des tombes historiques du cimetière des Gonards Samedi 19 septembre, 09h30, 16h00 Cimetière des Gonards Yvelines

Visite gratuite sur inscription, pour tout public dès 6 ans. Parking possible sur place. Prévoir des chaussures confortables

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Le cimetière des Gonards est ouvert depuis 1879. Avec ses 12.5 hectares de superficie, c’est un espace qui accueille près de 16 000 sépultures dont certaines de personnalités. Blériot, Cartier, Lépine… voilà des noms plein d’Histoire !

Ainsi, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la ville de Versailles vous propose des visites pour découvrir ces tombes emblématiques en compagnie de la responsable des conservateurs. Elle se concentrera sur la partie basse du cimetière où se trouve la majorité des concessions concernées, l’occasion de voir ou revoir le mystérieux Ange du Silence.

Cimetière des Gonards 17 rue de la porte de buc 78000 Versailles Versailles 78000 Chantiers Yvelines Île-de-France https://www.versailles.fr/26-10499/que-faire-a-versailles/fiche/visite-thematique-de-la-biodiversite-du-cimetiere-des-gonards.htm [{« type »: « email », « value »: « espacesverts@versailles.fr »}] Transports à proximité (Gare RER C Versailles Chantiers), parking possible sur place

Circuit commenté « Les tombes historiques du cimetière des Gonards »

©Mathilde PLANCHAT-LEVEQUE/Versailles