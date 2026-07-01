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Visite guidée des Tours de Merle (1h) Saint-Geniez-ô-Merle

mercredi 1 juillet 2026 · Saint-Geniez-ô-Merle

Visite guidée des Tours de Merle (1h) Saint-Geniez-ô-Merle

Informations pratiques

Début
mercredi 1 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Ville
19220 Saint-Geniez-ô-Merle
Département
Corrèze
Tarif
9.5 9.5 Tarif de base plein tarif

Saint-Geniez-ô-Merle

Visite guidée des Tours de Merle (1h)

Saint-Geniez-ô-Merle Corrèze

Tarif : 9.5 – 9.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 15:00:00
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-01 2026-07-16 2026-08-21

Plongez dans l’histoire avec l’incontournable visite guidée arpentez les chemins du castrum
et découvrez l’histoire médiévale des Tours de Merle, de ses habitants et de son
environnement naturel en compagnie d’une guide costumée
A partir de 6 ans, sur réservation, durée 1h30   .

Saint-Geniez-ô-Merle 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 28 22 31 

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English : Visite guidée des Tours de Merle (1h)

L’événement Visite guidée des Tours de Merle (1h) Saint-Geniez-ô-Merle a été mis à jour le 2026-07-03 par Corrèze Tourisme

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