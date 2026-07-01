Visite guidée des Tours de Merle (1h) Saint-Geniez-ô-Merle
mercredi 1 juillet 2026 · Saint-Geniez-ô-Merle
Informations pratiques
Saint-Geniez-ô-Merle
Visite guidée des Tours de Merle (1h)
Saint-Geniez-ô-Merle Corrèze
Tarif : 9.5 – 9.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 15:00:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-01 2026-07-16 2026-08-21
Plongez dans l’histoire avec l’incontournable visite guidée arpentez les chemins du castrum
et découvrez l’histoire médiévale des Tours de Merle, de ses habitants et de son
environnement naturel en compagnie d’une guide costumée
A partir de 6 ans, sur réservation, durée 1h30 .
Saint-Geniez-ô-Merle 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 28 22 31
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English : Visite guidée des Tours de Merle (1h)
L’événement Visite guidée des Tours de Merle (1h) Saint-Geniez-ô-Merle a été mis à jour le 2026-07-03 par Corrèze Tourisme
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