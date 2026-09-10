Visite guidée des vestiges médiévaux, Musée Ingres Bourdelle, Montauban

Informations pratiques

Visite guidée des vestiges médiévaux 19 et 20 septembre Musée Ingres Bourdelle Tarn-et-Garonne

Gratuit. Sur réservation. Limité à 15 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:15:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00

Pénétrez dans les espaces du musée habituellement fermés au public et découvrez les surprises, mais aussi les légendes, qui se cachent dans ses entrailles.

Une arche enterrée du Pont-Vieux ? Un souterrain passant sous le Tarn ? D’anciennes prisons au détour d’un escalier ? Le temps de cette visite, glissez-vous dans la peau d’un archéologue du bâti et tentez de démêler le vrai du faux.

Musée Ingres Bourdelle 19 rue de l’hôtel de ville, 82000 Montauban, France Montauban 82000 Sapiac Tarn-et-Garonne Occitanie 0563221291 https://museeingresbourdelle.com [{« type »: « link », « value »: « http://museeingresbourdelle.com »}] Sur des restes de constructions romaines et médiévales, l’évêque de Montauban fait ériger son hôtel dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Après la Révolution, la commune acquiert l’hôtel et y installe différents services (sous-préfecture, tribunal, …). Des travaux de restauration sont exécutés à la fin du Second Empire. Le plan général affecte la forme d’un quadrilatère, ayant aux angles quatre pavillons, avec une cour centrale. Le corps de logis de droite renferme le grand escalier de pierre qui dessert les étages et dont la partie inférieure conduit à plusieurs salles basses voûtées. Les salles sont couvertes de plafonds hauts, à solives apparentes et décorées. Le musée est situé en plein centre-ville de Montauban, en bordure du centre piéton, 19 rue de l’hôtel de ville. Des supports à vélo se situent entre le 19 et le 15 rue de l’hôtel de ville. Depuis la gare, l’accès est possible à pied (compter 12 minutes) ou via la ligne 3 de bus, arrêt Pont-Vieux. Un parking voiture gratuit (parking des Berges du Tarn) se situe aux pieds du musée. Cet espace est accessible par l’escalier qui longe la façade sud du musée et un ascenseur urbain qui vous permettront de rejoindre l’entrée principale du musée. Deux places de stationnement sont réservées à proximité immédiate de l’entrée du musée aux personnes handicapées et à mobilité réduite détentrices d’une carte de stationnement (carte européenne de stationnement ou carte mobilité inclusion). D’autres parkings payants (aériens et souterrains) sont répartis dans le centre-ville et en périphérie.

Nous vous invitons à pénétrer dans des espaces généralement fermés au public. Les entrailles du musée contiennent bien des surprises… et des légendes. Une arche enterrée du pont Vieux ? Un passant…

©musee ingres bourdelle