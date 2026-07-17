Visite guidée des vignes et du chai des vins des coteaux de l’Escaut, chai du vignoble des coteuax de l’Escaut, Valenciennes

Informations pratiques

Visite guidée des vignes et du chai des vins des coteaux de l’Escaut 19 et 20 septembre chai du vignoble des coteuax de l’Escaut Nord

visite gratuite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La présence de la vigne dans le Valenciennois remonte à l’époque Gallo-Romaine. En 1362, ce vignoble produisait « 19 muyds » soit environ 43 hectolitres. Nous retrouvons des traces de présence de vigne dans la région tout au long des siècles, et c’est à partir de 1998 que la vigne réapparait à Valenciennes, avec la plantation des vignes des coteaux de l’Escaut.

Nous vous invitons à nous rejoindre pour une visite du chai, une balade dans les vignes et une dégustation de nos vins et de notre jus de raisin. Le vignoble est situé à 20 minutes de marche à partir du chai et est accessible en voiture.

Durée de la visite : environ 30 minutes

Dernier départ : 17h30.

chai du vignoble des coteuax de l’Escaut 70 rue Malplaquet Valenciennes 59300 Faubourg de Paris Nord Hauts-de-France 0681875580 https://www.apei-valenciennes.org/la-vigne/ C’est dans notre chai que sont créés les vins des coteaux de l’Escaut à partir du raisin de la vigne de l’étand du Vignoble.

La présence de la vigne dans le Valenciennois remonte à l’époque Gallo-Romaine. En 1362, ce vignoble produisait « 19 muyds » soit environ 43 hectolitres. Nous retrouvons des traces de présence de vigne…

Olivier Warzée