Visite guidée Dieux et déesses de l’Antiquité récits de mythologie Musée de Sens Sens
Visite guidée Dieux et déesses de l’Antiquité récits de mythologie Musée de Sens Sens dimanche 5 juillet 2026.
Sens
Visite guidée Dieux et déesses de l’Antiquité récits de mythologie
Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens Yonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 16:30:00
fin : 2026-07-05 17:30:00
Date(s) :
2026-07-05
À travers les collections du musée, (re)découvrez les mythes antiques et leurs personnages principaux dieux, déesses et héros de l’Antiquité. Un moment pour ouvrir notre imaginaire et se plonger dans la lecture des auteurs antiques grecs et latins. Histoires d’amour, de jalousie ou d’orgueil sont au programme de cette visite mythique. .
Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 64 46 22
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite guidée Dieux et déesses de l’Antiquité récits de mythologie
L’événement Visite guidée Dieux et déesses de l’Antiquité récits de mythologie Sens a été mis à jour le 2026-05-15 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Sens (Yonne)
- Balade méditative et atelier d’écriture Médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens 20 mai 2026
- Moteur … on chante ! Théâtre Sens 22 mai 2026
- Come Bach Théâtre municipal Sens 23 mai 2026
- Atelier BD Médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens 23 mai 2026
- Concert de Penny Lies, Musée de Sens, Sens 23 mai 2026