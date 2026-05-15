Visite guidée Dieux et déesses de l’Antiquité récits de mythologie Musée de Sens Sens

Sens

Visite guidée Dieux et déesses de l’Antiquité récits de mythologie

Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens Yonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 16:30:00

fin : 2026-07-05 17:30:00

Date(s) :

2026-07-05

À travers les collections du musée, (re)découvrez les mythes antiques et leurs personnages principaux dieux, déesses et héros de l’Antiquité. Un moment pour ouvrir notre imaginaire et se plonger dans la lecture des auteurs antiques grecs et latins. Histoires d’amour, de jalousie ou d’orgueil sont au programme de cette visite mythique. .

Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 64 46 22

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English : Visite guidée Dieux et déesses de l’Antiquité récits de mythologie

L’événement Visite guidée Dieux et déesses de l’Antiquité récits de mythologie Sens a été mis à jour le 2026-05-15 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)