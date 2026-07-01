Visite guidée du 106, Le 106, Rouen
samedi 19 septembre 2026 · Le 106 · Rouen
Informations pratiques
Visite guidée du 106 Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Le 106 Seine-Maritime
Durée 1h15, départs des visites toutes les heures, 20 pers. max.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Découvrez l’envers du décor du 106, ancienne friche portuaire devenue salle de musiques actuelles. Accompagnés d’un membre de l’équipe, explorez les espaces habituellement fermés au public : scène, loges, studios, régie et coulisses. Une visite pour comprendre le fonctionnement du lieu, son histoire et ses missions au service de la création, de la diffusion et de l’accompagnement des artistes.
Le 106 106 allée Francois Mitterrand, 76100 Rouen, France Rouen 76100 Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime Normandie https://www.le106.com/#
Découvrez l’envers du décor du 106, ancienne friche portuaire devenue salle de musiques actuelles. Accompagnés d’un membre de l’équipe, explorez les espaces habituellement fermés au public : scène,…
Le 106
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