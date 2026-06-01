VISITE GUIDÉE DU 6MIC, 6MIC, Aix-en-Provence

VISITE GUIDÉE DU 6MIC Samedi 19 septembre, 10h00 6MIC Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Gratuit, uniquement sur réservation auprès de billetterie@6mic-aix.fr

Pour la quatrième fois à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le 6MIC dévoile ses coulisses au grand public à travers une visite guidée d’1h30.

Elle vous permettra de découvrir en détails ce lieu conçue par l’architecte Rudy Ricciotti & Jean-Michel Battesti, ses différentes parties techniques, ses espaces réservés aux artistes, ses studios… Avec une description de son environnement culturel, de son projet artistique et de ses activités.

Samedi 19 septembre, à 10h00.

6MIC 160 Rue Pascal Duverger 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Jas de Bouffan Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 65 26 07 30 https://www.6mic-aix.fr [{« link »: « mailto:billetterie@6mic-aix.fr »}] Le 6MIC est la salle des musiques actuelles du Pays d’Aix qui a ouvert ses portes le 6 mars dernier. L’architecte est Rudy Ricciotti.

La forme du bâtiment s’inspire des montagnes de la Provence et se veut comme une réinterprétation du paysage. Accès par le rond point Victor Vasarely, accès avec l’Express arrêt Fondation Vasarely ou Coq d’Argent

Gratuit, uniquement sur réservation auprès de billetterie@6mic-aix.fr

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