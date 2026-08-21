Visite guidée du Bois de la Caille, Bois de la Caille, Caluire-et-Cuire

Informations pratiques

Visite guidée du Bois de la Caille 19 et 20 septembre Bois de la Caille Métropole de Lyon

Limité à 13 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Bois de la caille

Le Bois de la Caille, mêlant environnement urbain et zones boisées anciennes, constitue un site remarquable et stratégique pour la préservation des chauves-souris.

Bois de la Caille 8 rue de la Caille 69300 Caluire et Cuire Caluire-et-Cuire 69300 Cuire le Bas Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes http://ville-caluire.fr [{« type »: « link », « value »: « https://ville-caluire.fr »}]

Bois de la caille

© Ville de Caluire et Cuire