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Visite guidée du Bois de la Caille, Bois de la Caille, Caluire-et-Cuire

samedi 19 septembre 2026 · Bois de la Caille · Caluire-et-Cuire

Visite guidée du Bois de la Caille, Bois de la Caille, Caluire-et-Cuire

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Bois de la Caille
Adresse
8 rue de la Caille 69300 Caluire et Cuire
Ville
69300 Caluire-et-Cuire
Département
Métropole de Lyon
Tarif
Limité à 13 personnes

Visite guidée du Bois de la Caille 19 et 20 septembre Bois de la Caille Métropole de Lyon

Limité à 13 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Bois de la caille
Le Bois de la Caille, mêlant environnement urbain et zones boisées anciennes, constitue un site remarquable et stratégique pour la préservation des chauves-souris.

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Bois de la caille

© Ville de Caluire et Cuire

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