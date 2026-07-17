Visite guidée du Campus Eurécia (ancien. Domaine de Lautard), Campus Eurécia, Castanet-Tolosan
samedi 19 septembre 2026 · Campus Eurécia · Castanet-Tolosan
Informations pratiques
Visite guidée du Campus Eurécia (ancien. Domaine de Lautard) Samedi 19 septembre, 14h30 Campus Eurécia Haute-Garonne
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Visites guidées du Campus Eurécia, ancien domaine de Lautard
Venez découvrir un bâtiment remarquable de Castanet-Tolosan : une imposante maison toulousaine, entièrement restaurée en 2020 dans le respect de son architecture.
Aujourd’hui transformée en campus, elle accueille 1 500 m² de bureaux au cœur d’un parc naturel de plus de 20 000 m², à proximité du canal du Midi.
Deux visites guidées sont proposées à 14h30 et 15h30.
Campus Eurécia, 3 chemin des Canelles, 31320 Castanet-Tolosan.
Pour réserver : https://www.eurecia.com/campus
Campus Eurécia 3 chemin des canelles, 31320 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie 05 62 20 03 69 https://www.eurecia.com/campus [{« link »: « https://www.eurecia.com/campus »}] Restauration d’une Toulousaine impressionnante en 2020 : 1500 m² de bureaux dans un parc arboré de plus de 20 000 m², à deux pas du Canal du Midi. Parking de 120 places.
14h30 et 15h30 : Visites guidées du Campus Euréicia (ancien domaine de Lautard)
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