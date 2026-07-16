Visite guidée du campus, Institut Catholique de Paris – Campus de Rouen, Rouen

Informations pratiques

Visite guidée du campus Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Institut Catholique de Paris – Campus de Rouen Seine-Maritime

Durée 30 min, départs des visites à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Nous ouvrons le campus de Rouen de l’ICP et faisons des visites commentées par les étudiants en Licence d’Histoire de l’art au campus de Rouen en collaboration avec Iliana Kasarska, directrice de cette formation, maître de conférences en histoire de l’art et guide conférencière. L’histoire du bâtiment depuis le XIXe siècle ainsi que la récente renovation faite par l’ICP sont révélés au public.

Institut Catholique de Paris – Campus de Rouen 41 route de Neufchâtel, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Gare / Jouvenet Seine-Maritime Normandie 02 76 08 32 62 https://www.icp.fr/vie-du-campus/un-campus-au-coeur-de-rouen http://instagram.com/icprouen [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/jep-icp-campus-de-rouen »}] Le campus rouennais de l’Institut catholique de Paris a ouvert en 2023 et accueille actuellement des centaines d’étudiants. Son bâtiment, construit sous Napoléon III en tant qu’École Bossuet, a été récemment rénové par l’architecte Frédéric Denisart. Accessible en métro, accessible pour les personnes à mobilité réduite.

Nous ouvrons le campus de Rouen de l’ICP et faisons des visites commentées par les étudiants en Licence d’Histoire de l’art au campus de Rouen en collaboration avec Iliana Kasarska, directrice de de…

© Marthe Lemaignen