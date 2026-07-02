Visite guidée du carillon de concert de Rouen, Cathédrale Notre-Dame, Rouen

Informations pratiques

Visite guidée du carillon de concert de Rouen 19 et 20 septembre Cathédrale Notre-Dame Seine-Maritime

Durée 30 min, 17 pers. max., RDV cour d’Albane.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Le carillon de Rouen

Carillon de soixante-quatre cloches, le plus lourd de France. Pendant une visite d’une demi-heure, les carillonneurs montrent comment il est joué, donnent les détails techniques et musicaux.

Cathédrale Notre-Dame Place de la Cathédrale, 76000 Rouen, France Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie 0235715123 http://cathedrale-rouen.net [{« type »: « link », « value »: « http://www.carillon-rouen.fr »}] Située au cœur de Rouen, la cathédrale est un monument où l’on peut lire toute l’évolution de l’art gothique. La construction de l’édifice a été entreprise au milieu du XIIe siècle, à l’emplacement de la cathédrale romane dont on a conservé la crypte. Une centaine d’années plus tard, elle était achevée mais elle fut remaniée et terminée au cours des siècles suivants.

La façade représente ainsi un précieux témoignage de l’évolution de l’art gothique du milieu du XIIe siècle jusqu’au début du XVIe. La jolie tour lanterne a reçu au XIXe siècle une flèche en fonte qui s’élève à 151 mètres !

La Cathédrale abrite dans le déambulatoire quelques sépultures des anciens ducs de Normandie, telles celle de Rollon, le fondateur du duché et celle de Richard Cœur de Lion, qui aimait tant la ville et fit déposer son cœur dans la crypte après sa mort.

Le carillon de Rouen

©ACCR-PL