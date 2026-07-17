Visite guidée du Carmel, Carmel Saint-Joseph, Pontoise

Informations pratiques

Visite guidée du Carmel 19 et 20 septembre Carmel Saint-Joseph Val-d’Oise

Visites guidées gratuites

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Visites commentées à 2 voix avec un guide de l’office du tourisme et des bénévoles du Carmel. Ces visites à deux voix vous permettront de découvrir l’histoire culturelle du Carmel de Pontoise, le plus ancien encore en activité en France.

Durée de la visite : 1 heure environ

Carmel Saint-Joseph 55 Rue Pierre Butin, 95300 Pontoise, France Pontoise 95300 Centre-Ville Val-d’Oise Île-de-France 0130323521 https://carmelpontoise.org Dans l’agglomération nouvelle de Cergy Pontoise. L’ermitage Saint-Joseph est le plus ancien des carmels français encore dans ses murs. Son décor a été réalisé dans les années 1933-1934 par une carmélite, et témoigne de la vivacité du culte rendu à Joseph.

Visite commentée à 2 voix avec un guide de l’office du tourisme et des bénévoles du Carmel

Lhomel