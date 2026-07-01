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Visite guidée du CAS (Centre d’activités sportives), Salle de sport Pharos, Roubaix

samedi 19 septembre 2026 · Salle de sport Pharos · Roubaix

Visite guidée du CAS (Centre d’activités sportives), Salle de sport Pharos, Roubaix

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Salle de sport Pharos
Adresse
30 rue Edouard Anseele, Roubaix
Ville
59100 Roubaix
Département
Nord

Visite guidée du CAS (Centre d’activités sportives) Samedi 19 septembre, 10h00 Salle de sport Pharos Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Situé dans l’îlot Anseele, le lieu était autrefois une fabrique de bicyclettes en bois. Aujourd’hui, il est occupé par une association sportive qui a su combiner l’utilisation d’équipements sportifs modernes et la conservation du lieu dans son état originel.
– Visite guidée avec démonstration sportive, départ toutes les 30 minutes – durée 30 min

Salle de sport Pharos 30 rue Edouard Anseele, Roubaix Roubaix 59100 Est Nord Hauts-de-France
Situé dans l’îlot Anseele, le lieu était autrefois une fabrique de bicyclettes en bois. Aujourd’hui, il est occupé par une association sportive qui a su combiner l’utilisation d’équipements sportifs …

©Ville de Roubaix

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