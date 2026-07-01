Visite guidée du CAS (Centre d’activités sportives), Salle de sport Pharos, Roubaix
samedi 19 septembre 2026 · Salle de sport Pharos · Roubaix
Informations pratiques
Visite guidée du CAS (Centre d’activités sportives) Samedi 19 septembre, 10h00 Salle de sport Pharos Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Situé dans l’îlot Anseele, le lieu était autrefois une fabrique de bicyclettes en bois. Aujourd’hui, il est occupé par une association sportive qui a su combiner l’utilisation d’équipements sportifs modernes et la conservation du lieu dans son état originel.
– Visite guidée avec démonstration sportive, départ toutes les 30 minutes – durée 30 min
Salle de sport Pharos 30 rue Edouard Anseele, Roubaix Roubaix 59100 Est Nord Hauts-de-France
Situé dans l’îlot Anseele, le lieu était autrefois une fabrique de bicyclettes en bois. Aujourd’hui, il est occupé par une association sportive qui a su combiner l’utilisation d’équipements sportifs …
©Ville de Roubaix
À voir aussi à Roubaix (Nord)
- Activités pour enfants (0-6 ans) pour l’été 2026, Divers lieux à Roubaix, Roubaix 4 juillet 2026
- Activités pour enfants (0-6 ans) pour l’été 2026 Roubaix 4 juillet 2026
- Visite guidée La Redoute, un temps d’avance. Mode, design, publicité Roubaix 4 juillet 2026
- OPEN CP JUILLET Roubaix 5 juillet 2026
- 1er dimanche du mois Roubaix 5 juillet 2026