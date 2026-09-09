Visite guidée du centre ancien, Office de tourisme de Salon de Provence, Salon-de-Provence

Informations pratiques

Visite guidée du centre ancien Samedi 19 septembre, 14h00 Office de tourisme de Salon de Provence Bouches-du-Rhône

Sur inscription, places limitées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

« Le centre ancien de Salon-de-Provence : un patrimoine vivant à préserver »

Parcourez le centre ancien de Salon-de-Provence pour découvrir les principales étapes de son évolution, du Moyen Âge à nos jours. À travers ses rues, ses places et ses monuments emblématiques, la visite propose une lecture de l’histoire urbaine et architecturale de la ville, révélant les transformations qui ont façonné son identité.

Rendez-vous devant l’Office de Tourisme

Office de tourisme de Salon de Provence 71 place du Général 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 56 27 60 [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 56 27 60″}]

« Le centre ancien de Salon-de-Provence : un patrimoine vivant à préserver »

©VILLE DE SALON DE PROVENCE