Visite guidée du centre historique, Commune d’Ensisheim, Ensisheim

Informations pratiques

Visite guidée du centre historique 19 et 20 septembre Commune d’Ensisheim Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:15:00+02:00

Découvrez l’histoire de la Ville d’Ensisheim à travers son patrimoine architectural. Marchez à travers les ruelles, sur les remparts et découvrez des anecdotes passionnantes.

Commune d’Ensisheim 68190 Ensisheim Ensisheim 68190 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est

Découvrez l’histoire de la Ville d’Ensisheim à travers son patrimoine architectural. Marchez à travers les ruelles, sur les remparts et découvrez des anecdotes passionnantes.

©Ville d’Ensisheim