Visite guidée du centre historique, Commune d’Ensisheim, Ensisheim
samedi 19 septembre 2026 · Commune d'Ensisheim · Ensisheim
Informations pratiques
Visite guidée du centre historique 19 et 20 septembre Commune d’Ensisheim Collectivité européenne d’Alsace
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:15:00+02:00
Découvrez l’histoire de la Ville d’Ensisheim à travers son patrimoine architectural. Marchez à travers les ruelles, sur les remparts et découvrez des anecdotes passionnantes.
Commune d’Ensisheim 68190 Ensisheim Ensisheim 68190 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est
Découvrez l’histoire de la Ville d’Ensisheim à travers son patrimoine architectural. Marchez à travers les ruelles, sur les remparts et découvrez des anecdotes passionnantes.
©Ville d’Ensisheim
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