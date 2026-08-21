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Visite guidée du centre historique, Commune d’Ensisheim, Ensisheim

samedi 19 septembre 2026 · Commune d'Ensisheim · Ensisheim

Visite guidée du centre historique, Commune d’Ensisheim, Ensisheim

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Commune d'Ensisheim
Adresse
68190 Ensisheim
Ville
68190 Ensisheim
Département
Collectivité européenne d'Alsace

Visite guidée du centre historique 19 et 20 septembre Commune d’Ensisheim Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:15:00+02:00

Découvrez l’histoire de la Ville d’Ensisheim à travers son patrimoine architectural. Marchez à travers les ruelles, sur les remparts et découvrez des anecdotes passionnantes.

Commune d’Ensisheim 68190 Ensisheim Ensisheim 68190 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est
Découvrez l’histoire de la Ville d’Ensisheim à travers son patrimoine architectural. Marchez à travers les ruelles, sur les remparts et découvrez des anecdotes passionnantes.

©Ville d’Ensisheim

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