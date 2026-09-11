Visite guidée du centre opérationnel production des trains TER Hauts-de-France, Gare Lille Flandres, Lille

Informations pratiques

Visite guidée du centre opérationnel production des trains TER Hauts-de-France Samedi 19 septembre, 09h30 Gare Lille Flandres Nord

INSCRIPTION OBLIGATOIRE. Limité à 8 personnes par groupe. 5 groupes sur la journée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:15:00+02:00

Ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, le Centre Opérationnel Production (COP) Nord Hauts-de-France est un centre stratégique, le système nerveux de TER Hauts-de-France. Cela représente 850 circulations par jour dans le nord de la région. Ce sont 13 postes de travail où se relaient 61 opérateurs qui gèrent les aléas de production opérationnelle afin de réduire au maximum la gêne occasionnée pour nos voyageurs.

Gare Lille Flandres Place des Buisses, 59000 LILLE Lille 59777 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://affluences.com/fr/ »}]

Ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, le Centre Opérationnel Production (COP) Nord Hauts-de-France est un centre stratégique, le système nerveux de TER Hauts-de-France. Cela représente 850 par le…

© Laurent Mayeux