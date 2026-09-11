Visite guidée du Centre opérationnel SNCF Gares & Connexions de la gare de Rouen, Gare SNCF Rouen-Rive-Droite, Rouen
samedi 19 septembre 2026 · Gare SNCF Rouen-Rive-Droite · Rouen
Informations pratiques
Visite guidée du Centre opérationnel SNCF Gares & Connexions de la gare de Rouen 19 et 20 septembre Gare SNCF Rouen-Rive-Droite Seine-Maritime
Durée 30 min, 8 pers. max, dès 10 ans, réservation obligatoire à partir du 3 septembre 12h sur https://affluences.com/fr
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Venez découvrir les missions des agents du Centre Opérationnel Exploitation Gare. Une immersion au coeur de l’exploitation ferroviaire de la gare de Rouen, un lieu qui n’est que très rarement ouvert au grand public.
Gare SNCF Rouen-Rive-Droite Place Bernard Tissot, 76000 Rouen Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://affluences.com/fr/sites/les-coulisses-de-la-gare-de-rouen-rive-droite/reservation »}] Présence de parking payant à proximité, transports à commun à proximité (TEOR et métro).
Venez découvrir les missions des agents du Centre Opérationnel Exploitation Gare. Une immersion au coeur de l’exploitation ferroviaire de la gare de Rouen, un lieu qui n’est que très rarement ouvert…
©SNCF
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