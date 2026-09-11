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Visite guidée du Centre opérationnel SNCF Gares & Connexions de la gare de Rouen, Gare SNCF Rouen-Rive-Droite, Rouen

samedi 19 septembre 2026 · Gare SNCF Rouen-Rive-Droite · Rouen

Visite guidée du Centre opérationnel SNCF Gares & Connexions de la gare de Rouen, Gare SNCF Rouen-Rive-Droite, Rouen

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Gare SNCF Rouen-Rive-Droite
Adresse
Place Bernard Tissot, 76000 Rouen
Ville
76000 Rouen
Département
Seine-Maritime
Tarif
Durée 30 min, 8 pers. max, dès 10 ans, réservation obligatoire à partir du 3 septembre 12h sur https://affluences.com/fr

Visite guidée du Centre opérationnel SNCF Gares & Connexions de la gare de Rouen 19 et 20 septembre Gare SNCF Rouen-Rive-Droite Seine-Maritime

Durée 30 min, 8 pers. max, dès 10 ans, réservation obligatoire à partir du 3 septembre 12h sur https://affluences.com/fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Venez découvrir les missions des agents du Centre Opérationnel Exploitation Gare. Une immersion au coeur de l’exploitation ferroviaire de la gare de Rouen, un lieu qui n’est que très rarement ouvert au grand public.

Gare SNCF Rouen-Rive-Droite Place Bernard Tissot, 76000 Rouen Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://affluences.com/fr/sites/les-coulisses-de-la-gare-de-rouen-rive-droite/reservation »}] Présence de parking payant à proximité, transports à commun à proximité (TEOR et métro).
Venez découvrir les missions des agents du Centre Opérationnel Exploitation Gare. Une immersion au coeur de l’exploitation ferroviaire de la gare de Rouen, un lieu qui n’est que très rarement ouvert…

©SNCF

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