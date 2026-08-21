Visite guidée du centre-ville historique de Saint-Benoît en calèche, Esplanade du front de mer, Saint-Benoît
samedi 19 septembre 2026 · Esplanade du front de mer · Saint-Benoît
Informations pratiques
Visite guidée du centre-ville historique de Saint-Benoît en calèche Samedi 19 septembre, 10h00, 14h30 Esplanade du front de mer La Réunion
Sans réservation, places limitées par tour
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T12:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine – Rouge Ruelle, prenez le temps de faire une balade en calèche dans le centre-ville historique de Saint-Benoît, encadrée par l’écurie Therméa et le guide du patrimoine Eric Niobé.
Circuit allant du centre-ville (marché couvert, église de Saint-Benoît, mairie) jusqu’au front de mer (gare ferroviaire) en passant par la rue Alexis de Villeneuve.
Esplanade du front de mer rue Bertin 97470 Saint-Benoît Saint-Benoît 97470 La Réunion La Réunion
Balade en calèche dans le centre-ville historique par l’écurie Therméa et le guide du patrimoie Eric Niobé.
Ville de Saint-Benoît
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