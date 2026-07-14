Visite guidée du Chalet du coin d’Aval Chalet du coin d’Aval Fort-du-Plasne

Informations pratiques

Fort-du-Plasne

Visite guidée du Chalet du coin d’Aval

Chalet du coin d’Aval 57 le coin d’aval Fort-du-Plasne Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 15:00:00

fin : 2026-08-12 19:00:00

Date(s) :

2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-19 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-26 2026-07-29 2026-07-30 2026-08-02 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-09 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-15 2026-08-16

Datant de 1824, cet ancien bâtiment, le chalet en franc-comtois, est la seule des quarante fromageries de l’époque dans le Grandvaux, à avoir conservé toute son authenticité ; à ce titre, elle est un témoin bien préservé du patrimoine du Grandvaux.

L’ouverture du chalet pour des visites commentées fait revivre ce lieu. Deux tilleuls âgés également de 200 ans apportent un charme bucolique par leur ombre généreuse et fraiche en été.

Une table de pique-nique confectionnée par les bénévoles enrichit agréablement notre accueil.

Notre chalet et les 40 autres du Grandvaux sont les premières fromageries qui ont été bâties. Leur construction a été à l’initiative des paysans qui étaient déjà regroupés en fruitière.

En effet, la fabrication d’un fromage imposant comme l’ancêtre du Comté nécessite beaucoup de lait (450 litres pour un Comté actuel) et a obligé les paysans à mettre en commun leur lait. D’où, la fruitière, association de paysans, qui à l’époque était à l’échelle du hameau.

Avant la construction de ces chalets, la fabrication avait lieu dans les fermes à tour de rôle, chacun apportant son lait dans la ferme où le fromage était fabriqué. Le paysan chez qui avait lieu la fabrication restait propriétaire du fromage produit. Chacun des autres paysans lui avait donc donné son lait … à charge de revanche. La fruitière est donc aussi une communauté de prêt mutuel de lait.

Chaque été, le chalet est ouvert au public du 14 juillet au dimanche suivant le 15 août, les mercredi, jeudi, dimanche et jours fériés, de 15h à 19h.

Des bénévoles passionnés vous feront découvrir l’histoire paysanne du Grandvaux, le fonctionnement de ses fruitières fromagères, et les étapes d’élaboration d’un Comté d’hier et d’aujourd’hui, à travers ses savoir-faire traditionnels.

Pendant 40 minutes de visite commentée, découvrez

Le bâtiment, son implantation, sa conception.

Le chalet de hameau, lieu de vie et d’échanges.

L’originalité de l’organisation des paysans en fruitière.

Le matériel de fabrication et son usage.

La magie de la transformation du lait en Comté.

Les secrets de l’affinage des meules.

L’aventure du transport des fromages par les rouliers.

Ensuite, pendant vingt minutes de film, vous pourrez assister à la reconstitution d’une fabrication de fromage, avec le matériel d’époque et des bénévoles costumés, tournée au Chalet du Coin d’Aval le décaillage, le chauffage du lait et du caillé au feu de bois, le soutirage à la toile, le pressage avec la presse à enrochoir et enfin l’affinage.

En complément, la fabrication du beurre en baratte peut aussi être commentée succinctement et illustrée avec du matériel ancien dans un local côtoyant le chalet la beurrerie. .

Chalet du coin d’Aval 57 le coin d’aval Fort-du-Plasne 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté amisdugrandvaux@orange.fr

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English : Visite guidée du Chalet du coin d’Aval

L’événement Visite guidée du Chalet du coin d’Aval Fort-du-Plasne a été mis à jour le 2026-07-11 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX